شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ المسيحيين بأعياد القيامة: أعتز دائمًا برباط الأخوَّة والمحبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تهنئة الأخوة المسيحيين بأعياد القيامة في بوست نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك.

وقال الإمام الأكبر، "أهنئ الإخوة المسيحيين فى مصر والعالم بعيدهم، وأعتز دائمًا برباط الأخوَّة والمحبة الذي يجمع بين المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، هذا الشعب الطيب الذي يضرب أروع الأمثلة في التكافل والتضامن في أوقات المحن، لا سيما في تلك الجائحة التي يشهدها وطننا العزيز ويعاني منها العالم أجمع".

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تهنئة شيخ الأزهر

وفى سياق متصل، دقت أجراس كنائس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون منذ قليل، لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد الذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأول مرة من الدير بعدما أغلقت الكنائس.

يشارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الانبا مرقس مطران شبرا، والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والانبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.

كما ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس العيد، بكلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادي، وترأس القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، قداس العيد بالكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة، ويترأس المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، احتفال عيد القيامة، بكاتدرائية جميع القديسين وذلك دون حضور على أن تبث الكنائس كل هذه الصلوات للمسيحيين ليشاركوهم الصلوات من المنازل.