شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الآثار تعلن عن كشف أثرى فى موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة السياحة والآثار، فى ذكرى يوم التراث العالمى، عن كشف أثرى جديد، والذى يقع فى موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة فى منطقة سقارة الأثرية، والتى تم الإعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادى أبناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تى الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة، والتى عثر بداخلها على عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.

وأوضحت الوزارة، أن العمل بدأ فى هذه المنطقة الواعدة من أبريل 2018، ومازال العمل مستمر حتى الآن، وباستكمال العمل فى الموسم الثالث فى أبريل 2020 تم الكشف عن بئر مقاساته حوالى 120×90 سم بعمق حوالى 11 مترا، تم العثور به على حجرة دفن فى أرضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة، و4 نيشات فى جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وفى أحدى النيشات تم العثور على تابوت خشبى ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر وحول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية منها: 365 تمثالا أوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية – مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينة بمناظر وألوان من جميع الجهات للآلهة إيزيس ونفتيس وحورس - تماثيل خشبية للآله بتاح سوكر أوزير- ثلاث أوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى.

وتم رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة. وقال خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن احتفالية يوم التراث العالمى أمام سفح الهرم نبعث بها رسالة للعالم لنذكر الشعوب بمصر وقول لهم "خاليك فى البيت، خاليك أمن وتعالى زور مصر لاحقا عندما تسمح الظروف الصحية بالعالم، الهرم فى انتظاركم منذ آلاف السنين".

وأضاف العنانى، أن السياحة والآثار تعمل على وضع دليل إرشادى لاستقبال الزوار سيتم تطبيقه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وستجدون بعد تطبيقه ظروف استقبال صحية فى الفنادق والمطاعم والتعقيم سيتم بشكل مختلف، فالعالم أجمع تعلم الكثير من تلك الأزمة، وسنخرج منها أقوى مما كنا.

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الآثار تعلن عن كشف أثرى (7)



الآثار تعلن عن كشف أثرى (8)



الآثار تعلن عن كشف أثرى (9)