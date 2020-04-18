شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية يشكرون الطاقم الطبى بعد علاجهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة ممن أصيبوا بكورونا فى مصر، الشكر إلى الطاقم الطبلا بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، بعد إتمام شفائهم من كوفيد 19، مؤكدين أنهم تلقوا رعاية طبية مميزة.

وتوفر وزارة الصحة الرعاية الصحية لمصابى كورونا فى 14 مستشفى عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وبها فرق طبية مدربة على التعامل مع المصابين، كما يتم تقديم أحدث برتوكول علاجى لهم وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.