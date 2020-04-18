شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية يشكرون الطاقم الطبى بعد علاجهم من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة ممن أصيبوا بكورونا فى مصر، الشكر إلى الطاقم الطبلا بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية، بعد إتمام شفائهم من كوفيد 19، مؤكدين أنهم تلقوا رعاية طبية مميزة.
وتوفر وزارة الصحة الرعاية الصحية لمصابى كورونا فى 14 مستشفى عزل مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وبها فرق طبية مدربة على التعامل مع المصابين، كما يتم تقديم أحدث برتوكول علاجى لهم وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.
وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 224 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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