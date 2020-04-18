شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى عن قرارات اليوم: هدفنا مصلحة الطلاب والحفاظ على صحتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، تعليقا على قرارات اليوم الخاصة بالفصل الدراسى الثانى: "لا نرغب فى المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية".

وأضاف خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا درسنا كل السيناريوهات المطروحة وخاطبنا مكاتبنا في أمريكا وإنجلترا وفرنسا، وتواصلنا مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات.

وتابع خالد عبد الغفار: "اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخدمة الدراسية فى مختلف الكليات".

وأكمل خالد عبد الغفار: "العام الدراسى مستمر حتى نهايته والفصل الدراسى المختلف من كلية لأخرى، وبالنسبة لسنوات النقل فى جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية، ويجرى تعويضها عن طريق مشاريع بحثية أو اختبارات إلكترونية".

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وكان المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته اليوم السبت، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019/2020، فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة فى جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنة 2020.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، فى ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات فى الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.

وقرر المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية. وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التى استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب.