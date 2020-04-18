شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رفع السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر أمنى أنه اعتباراً من غدٍ الأحد الموافق 19 الجارى، وعقب بدء الحظر فى تمام الساعة 8 مساءً سيتم رفع أى سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة المحافظات لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

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