شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابات يومى بكورونا بـ6.3 % والوفيات تقفز لـ7.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن تسجيل وزارة الصحة والسكان أعلي معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بنسبة 6.2 % بإجمالي 188 حالة بينما بلغت نسبة الوفيات 7.3 % بزيادة يومية بلغت 8.4 % بعدما سجلت الوزارة اليوم 19 حالة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 224 حالة .

وأكدت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة العينات التي تحولت من ايجابي إلى سلبي بلغت 32.3 % باجمالي حالات بلغت 980 حالة فيما بلغت نسبة المتعافين 23 % بعدما خرج من المستشفيات 701 حالة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.