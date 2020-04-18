شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يزيح الستار عن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة عمالقة الفن .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه، بفيديو أوبريت "أنت أقوي"، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والذي جمع فيه عمالقة الفن والغناء المصريين والعرب، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.

ويشارك في أوبريت "أنت أقوى" الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعى، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

تفاصيل الكليب كشف عنها مدحت العدل وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، و يشارك فى تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى نفس الوقت، موضحا أن العمل يتم التحضير له منذ عدة أيام، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.