مصر تجتاز أول اختبار للتصنيف الائتمانى فى ظل كورونا.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الورقى الصادر غدا الأحد، عددا من الموضوعات والتقارير المهمة، فى مقدمتها: «الأعلى للجامعات» يحسم مصير الفصل الدراسى الثانى.. إلغاء امتحانات النقل بجميع الكليات.. تأجيل امتحانات الترم الثانى لطلاب الفرق النهائية حتى انتهاء تعليق الدراسة.. واستبدال امتحانات النقل برسائل بحثية أو اختبارات إلكترونية. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. «ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف القاهرة عند B/B ونظرة مستقبلية مستقرة.. مصر تجتاز أول اختبار للتصنيف الائتمانى فى ظل أزمة كورونا.. خبراء: التصنيف يؤكد سلامة جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الفيروس «المالية»: المؤسسات الدولية تثق فى قدرتنا الاقتصادية.. الإصلاحات أتاحت قدرا من الصلابة للاقتصاد فى مواجهة التحديات والصدمات طلال أبو غزالة: الاقتصاد المصرى سيكون السادس عالميا.. «كورونا» لن تنتهى قبل سنة وآثارها ستبقى لـ2025.. وحرب بين أمريكا والصين أن لم تجلسا أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية فى الكيمياء عربى أقنعة الإخوان الثلاثة فى زمن كورونا.. تاريخ الجماعة يفضح جرائم الحاضر وإرهاب الدم والغل والأفكار السوداء Advertisements الانتهاء من نقل المرضى لمستشفيات الجامعة.. التفاصيل الكاملة لتخصيص قصر الفرنساوى مستشفى عزل مصر تواصل إعادة أبنائها العالقين من الخارج.. مطار مرسى علم يستقبل 204 مصريين قادمين من مطار تورونتو بكندا «التعليم» تكلف رؤساء كنترولات الثانوية العامة استعدادا للامتحانات.. انتهاء مراجعة استمارات الطلاب ووضع أرقام الجلوس.. مصادر: زيادة فى لجان السير بنسبة تصل لـ20% رئيس الوزراء يستعرض تقريرا من وزيرة الثقافة حول إطلاق المنصة الرقمية «ابدأ حلمك أون لاين».. إيناس عبد الدايم: ورشة مسرح الشباب حققت خلال العامين الماضيين نجاحا كبيرا تمثل فى تخريج ثلاث دفعات بالكمامة والمسافات الآمنة.. «خطة البرلمان» توافق على 3 مشروعات قوانين لمواجهة تداعيات «كورونا» الاقتصادية.. فتح اعتماد إضافى بـ10 مليارات جنيه بالموازنة الحالية لتحفيز النشاط الاقتصادى وضوابط جديدة لحماية العمالة وعدم الاستغناء عنها أو تخفيض رواتبها «تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون الطوارئ لدعم جهود الدولة فى مواجهة «كورونا».. 17 صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية أو من يفوضه لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ودعم القطاعات المتضررة.. أبرزها إلزام المستشفيات الخاصة بالعمل بكامل طاقتها



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