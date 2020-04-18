شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ نظيره العراقى بتكليف مصطفى الكاظمى بتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع برهم صالح، رئيس جمهورية العراق. وتقدم الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقى على تكليف مصطفى الكاظمى بتشكيل الحكومة مع التمنيات بالتوفيق فى مهمته. Advertisements وأكد الرئيس السيسى على دعم دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، كما أكد على أهمية الدور العربى للعراق، والتطلع للتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

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