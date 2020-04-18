شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم..تأجيل امتحانات التيرم الثانى للفرق النهائية بجميع الكليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، قرار المجلس الأعلى للجامعات، بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

الداخلية: إغلاق الكورنيش بكافة المحافظات الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من صباح يوم الإثنين 20 الجارى، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة– أسيوط" سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

السيسى يوجه بمواصلة الجهود لإعادة المواطنين العالقين حول العالم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و سامح شكري وزير الخارجية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و محمد منار عنبه وزير الطيران المدني.

بالإنفوجراف.. تقنين وتوفيق أوضاع 1568 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انفوجراف سلط من خلاله الضوء على المحصلة الأحدث لأعداد الكنائس والمبانى التى تم تقنين وتوفيق أوضاعها بواسطة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء التى تم تشكيلها فى يناير 2017 تطبيقًا للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وتأكيدًا لنهج وتوجه الدولة الجاد نحو ترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والوحدة الوطنية والمساواة بين جميع أبناء الوطن دون تفرقة أو تمييز على أى أساس.

الداخلية تغلق 12 مركزا تعليميا و392 مطعما ومحلا لمجابهة كورونا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجاهبة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 48 ساعة عن ضبط (1853) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (463)قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

ننشر أسماء زياد العليمى و12 متهما بخلية الأمل بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب

ينشر ”الخليج 365”، أسماء 13 متهما بخلية الأمل، صدر ضدهم قرارا بالإدراج على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، من الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت.

التنمية المحلية: استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع و6656 فدان أراضى..صور

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، نجاح الدولة فى استرداد 2 مليون و600 ألف متر مربع من أملاك وأراضى الدولة و6656 فدانا بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية بإقامة مبانى وأسوار عليها وكذا بالزراعة عليها مستغلين الظروف التى تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا .

الصحة: توفير مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم بالمستشفيات ومراكز السموم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية على الأسواق والمحال التجارية، وذلك فى إطار استعدادات الوزارة لأعياد الربيع وشم النسيم.

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وزيرة الثقافة حول إطلاق المنصة الرقمية "ابدأ حلمك أون لاين"

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت خلاله إطلاق منصة رقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل، تحت عنوان "ابدأ حلمك أون لاين"، في إطار مواصلة الوزارة تطوير مبادراتها الالكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

مفاجأة.. إحصاءات وأرقام تكشف انهيار أسطورة تفشى كورونا بمصر

التباعد الاجتماعي كلمة السر فى التعافي والخروج من أزمة تفشى وباء كورونا والبعد عن السيناريوهات الغامضة التي ضربت أوروبا ما تسبب فى زيادة غير طبيعية فى الإصابات والوفيات لتصاب الحياة بالشلل التام فما حدث في إيطاليا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية أكد أن عدم الالتزام كان آخره الندم.

"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون علاوات وحوافز موظفى الحكومة

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم السبت، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

الأعلى للجامعات: كل جامعة مختصة بتحديد امتحانات طلاب الدراسات العليا

قرر المجلس الأعلى للجامعات، منح كل جامعة الحرية فى تحديد مواعيد انعقاد الامتحانات المقررة لطلاب الدراسات العليا، للحصول على تلك الدرجات، وفقاً لما تراه، بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة، على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

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وزير التعليم العالى: لدينا نظام إلكترونى يستطيع كشف نسبة الاقتباس فى الأبحاث

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن موضوع الدراسة في الجامعات في ظل الجائحة معقد جدا نتيجة وجود عدد كبير جدا من الكليات، حيث يوجد أكثر من 450 كلية بتخصصات مختلفة وأكثر من مليون ونصف طالب فى مراحل دراسية مختلفة بكليات سواء دراسات إنسانية أو اجتماعية بالإضافة إلى الدراسات العليا، فضلا عن أن كل برنامج وكل كلية ذات خصوصية لا نستطيع معها نضع نظام يمكن تطبيقه في كل المجالات.

الصحة تحذر: تناول الأسماك المملحة يضعف الجهاز المناعى للإنسان

حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول الأسماك المملحة والمدخنة ووجهت عددًا من النصائح والإرشادات الوقائية للموطنين بالتزامن مع موسم شم النسيم، فى إطار حرص الوزارة على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين كما حذرت من تناول "سمك الفسيخ" لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحه أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.

مستشار مفتى الجمهورية: الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن وقت الأوبئة حرام

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية أن الاجتماع للذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم أمر مشروع بل قد يكون مستحبًّا ولكنْ إذا تَرَتّب ضررٌ بسبب اجتماع الناس - ولو بالطاعة وفعل الخير - فإنه يصير حرامًا شرعًا مثل الاجتماع وقت الأوبئة وخوف انتشار الأمراض المُعْدِيَة، وقال عاشور ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت ، "إن الذكر والدعاء أمر مستحب في الأصل ويكون في كل وقت حيث لم يحدد الله تعالى لهما زمانًا أو مكانًا ويزداد الأمر استحبابًا عند الاجتماع عليهما في الكوارث والنوازل والأزمات يقول تعالى عند سيدنا زكريا عليه السلام وزوجته : (إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖوَكَانُوالَنَاخَاشِعِينَ)".

فرحة سائح أمريكى بعد شفائه من كورونا بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.. فيديو

سادت حالة من الفرحة لسائح أمريكى بعد تماثله الشفاء من فيروس كورونا فى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، والذى تحولت التحاليل المعملية الخاصة به من إيجابية إلى سلبية، وذلك من خلال فيديو متداول عبر موقع فيس بوك.

الحكومة تنفى إخلاء قصر العينى الفرنساوى بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تم تداوله من منشور بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء.

الأعلى للجامعات: إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لطلاب فرق النقل بجميع الكليات

عقد المجلس اليوم السبت، اجتماعه رقم رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التي ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

تعيين هالة زايد وزيرة الصحة عضوا فى صندوق إفريقيا لمواجهة كورونا

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، بأنه تم تشكيل مجلس الصندوق الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا، من 12 عضوا من ببنهم الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان المصرية رئيس مكتب المجلس الانتقالي لوزراء الصحة الأفارقة .

إنفوجراف.. أسعار 16 صنف ياميش رمضان بمنافذ الزراعة بتخفيضات 25%

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في قطاع الزراعة المحمية، عن طرح كميات وفيرة من ياميش شهر رمضان بجودة عالية، وتخفيضات كبيرة للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا، وذلك من خلال 30 منفذ ثابت ومتحرك.

الأعلى للجامعات يقرر استكمال فترات تدريب الكليات العملية بعد انتهاء تعليق الدراسة

قال المجلس الأعلى للجامعات، إنه بالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكية وإجراء امتحانات عملية، فأنه تقرر أن تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد مع وجوب اجتياز الطلاب للامتحانات العملية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للكليات بعد استكمالهم لتلك التدريبات وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لتلك الامتحانات من المجموع الكلي للدرجات فى كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) ويعد الطالب ناجحا أو راسبا فقط على الا يحول عدم أداء الطلاب للامتحانات العملية من انتقالهم للفرقة الدراسية الأعلى مع عدم الإخلال بوجوب استكمالهم لتلك التدريبات قبل التخرج).

السيسي يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد".

"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون ضم العلاوات الخمس

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، خلال اجتماعها اليوم السبت، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.

وزير التعليم العالى يشرح قرارات المجلس الأعلى حول امتحانات التيرم الثانى..فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، فيديو للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لتوضيح أبرز ما جاء بقرارات المجلس الأعلى للجامعات اليوم، بشأن الفصل الدراسى الثانى.