شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى فى رسالة للعالم: ابقوا آمنين بالمنازل ومصر فى انتظاركم بعد الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن احتفالية يوم التراث العالمى أمام سفح الهرم نبعث بها رسالة للعالم لنذكر الشعوب بمصر وأقول لهم: "خليك فى البيت، خليك آمن وتعالى زور مصر لاحقا عندما تسمح الظروف الصحية بالعالم، الهرم فى انتظاركم منذ آلاف السنين".

وأضاف العنانى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على وضع دليل إرشادى لاستقبال الزوار سيتم تطبيقه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وستجدون بعد تطبيقه ظروف استقبال صحية فى الفنادق والمطاعم والتعقيم سيتم بشكل مختلف، فالعالم أجمع تعلم الكثير من تلك الأزمة، وسنخرج منها أقوى مما كنا.

وأشار العنانى إلى أن مصر مثلها مثل دول العالم تحاول الانتصار على هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنها ستنتصر فى حربها هذه. ونوه إلى أن الرسائل التى تمت كتابتها على الأهرامات تحمل رسائل مهمة لشعوب العالم من أمام الهرم أهمها "ابقوا فى بيوتكم وتحملوا المسئولية"، لافتا إلى أن الاحتفالية استضافت أوبريت "أنت أقوى" والذى شارك فيه نخبة من فنانى العرب، للتأكيد أننا أقرب إلى بعضنا فى محنتنا، ومتضامنون معا.

وأنارت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم أهرامات الجيزة ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمى، حيث يبعث الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من أمام الأهرامات برسالة للعالم أجمع فى هذه المناسبة. كما يتم الإعلان عن كشف أثرى جديد أون لاين للعالم فى منطقة سقارة وهى رسالة من مصر للعالم فى ظل تطبيقها الإجراءات الاحترازية من منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا لم يٌثن البعثة المصرية عن مواصلة عملها لتقديم هدية جديدة للعالم، فى ظل تطبيق إجراءات احترازية مشددة. يأتى يوم التراث العالمى هذا العام فى ظروف استثنائية يواجهها العالم أجمع، حيث أغلقت متاحف العالم والمواقع الأثرية أبوابها فى وجه الزائرين بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.