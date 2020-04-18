شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توضح حقيقة تأجيل سداد فاتورة الاستهلاك لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا توجد قرارات من رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل سداد فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن تأجيل سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة 3 أشهر، لافتًا إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى الأضرار باستقرار قطاع الكهرباء ووصول الخدمة للمواطنين.

وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد أن التزام المواطنين لسداد فواتير استهلاك الكهرباء يضمن استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين، مؤكدًا أن ما يتم تحصيله من فواتير تستغل فى عمل الصيانات الدورية لمحطات توليد الكهرباء وتكلفة إنتاج الطاقة وصرف رواتب العاملين بالقطاع.

وأوضح الدستاوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقديم كل التسهيلات والتيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء، موضحًا أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبًا إلى جنب لتجاوز الأزمة.