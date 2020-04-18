شكرا لقرائتكم خبر عن تشخيص الأزمة.. كيف يرى مستشار الرئيس أوضاع كورونا في مصر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة من توليه المنصب الجديد، تحدث الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى للصحة والوقاية بشكل مطول عن أوضاع فيروس كورونا فى مصر، ورأيه فى أعداد الإصابات، وموقف مصر من السيناريوهات المحتملة. كما كشف عن السبب العلمى الوحيد فى انخفاض نسبة الإصابات فى مصر بالنسبة لدول أخرى بالعالم. Advertisements الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك التصريحات.

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