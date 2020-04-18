شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء تبدأ فى إصدار فواتير "العدادات الذكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب حوالى 200 ألف عداد ذكي فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصري الوسطى) فى اطار المشروع التجريبي الذى أطلقته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد نطاق 6 شركات توزيع.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تم الإنتهاء من مركز البيانات الرئيسي بمدينة نصر و الإنتهاء من 5 مراكز بيانات نطاق شركات التوزيع وجاري الإنتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبني المركز التبادلي DR ، وتم الربط بين مراكز البيانات والعدادات الذكية التى تم تركيبها ، موضحاً أن هذا المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة.

و أشار المصدر إلى أنه تم البدء فى إصدار فواتير العدادات الذكية التى تم تركيبها للتأكد من صحتها و مطابقتها لاستهلاك العداد ، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا تجربة مركز البيانات الخاص بشبكة العدادات الذكية.

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