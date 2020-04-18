مطران الكنيسة الأسقفية يترأس احتفال عيد القيامة "منفردًا" بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

ترأس المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر احتفالات عيد القيامة المجيد منفردًا، حيث جرى بث الصلوات (أون لاين) عبر صفحة الكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) حتى يتمكن أبناء الكنيسة من متابعة الصلوات، في ظل منع إقامة الاحتفالات والصلوات للوقاية من فيروس كورونا لمستجد.

وقال المطران منير حنا - في كلمته خلال احتفالية محدودة بعيد القيامة أقيمت بدون حضور شعبي - "نحتفل بعيد القيامة المجيد نتذكر أن القيامة هى انتصار على الموت وهي رجاء نحيا به متطلعين إلى ملكوت السموات، فقيامة المسيح بدلت حزن ويأس التلاميذ وقت الصلب إلى فرح وأمل".

Advertisements

وأضاف أن "الرجاء الذى لنا فى قيامة المسيح هو الذى نحتاجه فى الوقت الذي يعاني منه العالم من الوباء الجامح الذى أصاب أكثر من مليون شخص حول العالم وأودى بحياة الآلاف، وبهذا الرجاء نحتاج أن نتوسل إلى الله القدير أن يتدخل ويوقف هذا الوباء".

وتابع: "علينا أن ندرك أن هذا الوباء الذى يضرب العالم الآن ليس له الكلمة الأخيرة، كما أن الموت لم يكن له الكلمة الأخيرة بل القيامة... إنه وقت لكى نفحص أنفسنا وندرك ضرورة التوبة والرجوع الى الله ليساعدنا أن نقوم فوق الخطية والكراهية والطمع والحقد ويخلصنا من خطايانا، أنه وقت لنعيد ترتيب أولوياتنا فى الحياة بعد أن أدركنا إن حياة الإنسان ما هى إلا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل".

وأردف: "نوجه أعيننا نحو الله القدير، دعونا نصلى إلى بلادنا ورئيس بلادنا وكل مساعديه الذين لا يدخرون جهدًا ليضمنوا وقاية الشعب من هذا الوباء الخطر، ودعونا أيضًا أن نصلىي من أجل جيش مصر الأبيض الذين يقفون في المقدمة وهم يعالجون المصابين بالفيروس غير عابئين بالأخطار من أجل شعب مصر العظيم".