شكرا لقرائتكم خبر عن دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد، مساء السبت، في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، من دون حضور شعبي. ويشارك البابا، الصلاة، الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,844

تعافي 646

وفيات 205

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دون حضور شعبي.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد القيامة (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.