شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل المحافظات غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر أمنى، إن وزارة الداخلية قررت رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل المحافظات عقب بدء الحظر، لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.
وأضاف المصدر أنه سيتم تطبيق القرار في الساعة 8 مساء غد الأحد.
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