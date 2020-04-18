شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: نعمل على تلبية احتياجات مستشفى العزل بكفر الدوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه يتواصل بصفة مستمرة مع الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى، للعمل على تلبية احتياجات المستشفى والفريق المعاون والعاملين من الفريق الطبى والفنى والإداري بالمستشفى، والذين يتواجدون في المستشفى لأداء المهمة الوطنية وخدمة المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل جدية والتزام وحرفية شديدة.

وأشاد «المحافظ» بمنظومة الصحة على أرض المحافظة وما تقوم به الأطقم والأجهزة الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد موجهًا الشكر لمديرية الصحة ومستشفى الصدر بدمنهور المخصص لفحص الحالات والإحالة وكذلك جميع العاملين بالقطاع الصحى كمنظومة متكاملة ومحترمة، ومشيدً بطاقم مستشفى كفر الدوار العام كأحدث مستشفى متخصص للحجر الصحى في مصر.

وأشار «آمنة» إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ورفع كفاءة المستشفى وتعقيمها ورش المنطقة المحيطة بها وتنظيفها وتدريب طاقم الاطباء والتمريض العاملين بها على أجهزة التنفس الصناعي والرعاية الحرجة وإجراءات الوقاية قبل البدء في استقبال الحالات المصابة بـفيروس كورونا المستجد.