شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيان «الصحة» عن «كورونا».. أحمد موسى: «اللي جاي أعداد كتير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الإعلامي أحمد موسى المواطنين من حالة عدم الالتزام بإجراءات الدولة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «اللي جاي أعداد كتير لأني ملتزمتش»، مشيرا إلى أن كثرة الاختلاط وعدم الالتزام سيؤدي إلى نتائج سيئة.

وأضاف: «هناك حالة رعب وخوف بعد تقرير وزارة الصحة اليوم بوجود 188 حالة، وهو الرقم الأكبر منذ ظهور الفيروس في مصر، وأنه عندما يتحدث عن انتظار أعداد أكبر لأنه كوَّن صورة بعد مشاهدته لمظاهر عدم الالتزام».

وأشار إلى أن الدولة اتخذت الإجراءات المطلوبة ولكن طالما لا يوجد التزام فإن الصورة لن تكون جيدة، والأزمة ليست في إبقاء 100 مليون في المنزل ولكن المشكلة في كيفية التعامل معهم.