شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات وتغطية الوجه.. قرية «بولين» بالبحيرة تودع ثالث حالة وفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نحو 300 شخص في جنازة ثالث حالة وفاة بفيروس «كورونا»، وهى لسيدة تقيم بعزبة خليل التابعة لقرية بولين في مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ويقول على عنتر، من أهالى العزبة، إن نحو 300 من الأهالى أدوا صلاة الجنازة على جثمان المتوفاة، والتى حضرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من مستشفى العزل الصحى ببلطيم والتى كانت تُعالج بها نتيجة إصابتها بالفيروس.

وأشار «عنتر» إلى أن المتوفاة لم تخرج من منزلها منذ 35 عامًا إلا للطبيب، لكونها سيدة كبيرة بالسن، 76 سنة، وتُعالج من عدد من الأمراض المزمنة، مطالبًا بأخذ مسحات من كل جيرانها، وكذلك مسحات من جميع المشاركين في «شبكة العروسين» بقرية بولين التي أُصيب 9 من المشاركين فيها بالفيروس، مشيراً إلى أن عدد الذين أصيبوا بالفيروس في نطاق بولين كلها إلى 12 شخصًا و3 وفيات.

وأضاف أن العشرات من أهالى القرية قاموا بأداء صلاة الجنازة على المتوفاة وهم يرتدون الكمامات أو يغطون وجوههم، وراعوا احتياطات الصحة أثناء أداء صلاة الجنازة، وسط جود أمنى وإشراف للوحدة المحلية لقرية بولين والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار.