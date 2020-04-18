شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج»: 111 مليون جنيه لنحو 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف «كرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج (كرامة) والتي بدأ صرفها اليوم لجميع المحافظات، حيث تم صرف عدد 250،026‬ حركة لبطاقات كرامة بمكاتب البريد حتى الساعه الخامسة عصرا بمبلغ 111،428،163‬ جنية مصري من خلال 4،575‬ ماكينة مقسمة على 3,360‬ مكتب بريد.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤلي هيئة البريد المصرى.

كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه أي شكاوي اوعقبات أو حالات تكدس في عمليه الصرف.

ومن المقرر أن يستمر الصرف غدا أيضا لبقية المستفيدين من مساعدات كرامة من كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة حيث تبلغ إجمالي قيمتها حوالي ٤٨٢ مليون جنيه على أن يبدا صرف مساعدات برنامج تكافل مع أول يوم عمل بالبريد بعد يوم ١٩ أبريل ويبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بإجمالي قيمة حوالي ٩٠٣ مليون جنيهمن خلال ٤٠٠٠ مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.

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