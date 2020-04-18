شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: صرف معاش «تكافل وكرامة» لأكثر من 10 آلاف شخص اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، السبت، عملية صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أبريل الجاري، كما اطمأن على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات للمواطنين.
وأكد محافظ الغربية في تصريحات صحفية، انتظام عملية الصرف في يومها الأول دون زحام أو تكدس من المواطنين سواء على مستوى مكاتب البريد أو المدارس المخصصة على مستوى مدن ومراكز المحافظة، في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وقال المحافظ إن إجمالي مستحقي الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يقدر بـ 57 ألف مستحق، موضحًا أنه تم الصرف اليوم لعدد 10 آلاف و992 مستحق من خلال 177 منفذًا للصرف.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلقت بوابة إلكترونية للاستعلامات والشكاوي إلكترونياً، تيسيرًا على المستفيدين.
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