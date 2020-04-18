شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تطلق كتاب «بطلتي انتي» لتعريف الأطفال مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلقت منظمة الصحة العالمية كتاب بعنوان «بطلتي انتي»، لمساعدة الأطفال المصابون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩)، مواجهة الفيروس والانتصار عليه. والكتاب يتضمن قصة طفلة تقاوم فيروس كورونا بطريقة الأبطال، ولفتت المنظمة إلى أن يقوم ولي الأمر بقراءة القصة للأطفال. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 2,844

تعافي 646

وفيات 205

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