شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوزع «كمامات» على عمال مشروع طريق شركات البترول بمسطرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، السبت، أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، بدءًا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها، ووجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات وباقي الإشغالات بطول ترعة الإسماعلية، للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات، التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل.

وتجول المحافظ بجميع المداخل والمخارج بمنطقة مسطرد، والتقى العمال وقام بتشجيعهم وتحفيزهم، كما وزع «كمامات» عليهم لارتدائها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.