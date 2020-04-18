شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سابق بـ«النقد الدولي»: الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولى سابقا، إن مصر من بين 18 دولة على مستوى العالم معدل النمو الاقتصادي بها موجب وهذا بشهادة صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة.
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر من الدول التي تم تثبيت التصنيف الائتماني لها bb.
وأشار إلى أن هذا يظهر مدى صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مثل «كورونا» والتي أثرت على اقتصاديات العالم المتقدم قبل النامي.
وأوضح الفقي ن هذا يجدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وأنه مرن واستطاع الصمود أمام الهجمة الشرسة لفيروس «كورونا».
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