شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق بـ«عزل كفر الدوار»: 68 مصابًا حالتهم مستقرة.. و3 في «العناية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بمحافظة البحيرة، ورئيس فريق الأمراض الصدرية بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة» المخصص للعزل الصحى، إن المستشفى استقبل 71 مصابًا للعلاج من فيروس «كورونا» المستجد من مستشفيات 4 محافظات، بالإضافة إلى الحالات المحولة من مستشفى الصدر بدمنهور.

وأوضح «شاهين» في تصريحات صحفية، السبت، أن جميع الحالات الموجودة في المستشفى حالتها مستقرة، وتوجد 3 حالات منهم تم إيداعهم غرفة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن المستشفى بدأ فعلياً في استقبال الحالات منذ مساء الخميس، واستقبل 5 حالات من مستشفى صدر دمنهور والمخصصة للإحالة في محافظة البحيرة، بالإضافة إلى 66 حالة أخرى محولة من مستشفيات العزل بمحافظات القليوبية والمنوفية ودمياط والإسكندرية.

من جانبه، قال الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مستشفى كفر الدوار للحجر الصحي هي أحدث مستشفى للعزل الصحى، وأحد أكبر مستشفيات محافظة البحيرة، ويسع 360 سريرًا، وبدأ تشغيله فعليًا اعتبارًا من مساء الخميس 16 إبريل.