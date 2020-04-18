شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: رد «مصروفات المدن» للطلاب عقب انتهاء فترة التعليق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الطلاب لن يتحملوا أي مصاريف بالمدن الجامعية إلا عن المدة الفعلية التي قضوها بها.
وأضاف «عبدالنبي» في تصريحات صحفية، السبت، أنه سيتم فور انتهاء فترة التعليق للدراسة رد المبالغ المسددة للطلاب، حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة والطالبات المقيمين بالمدن ومنعاً لأسباب التجمعات.
أعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة المنيا، السبت، رد أية مبالغ مالية تم تحصيلها من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن نظير الإقامة أو التغذية أو الإعاشة، والتي تم تسديدها مسبقاً خلال فترة تعليق الدراسة.
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