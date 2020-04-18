نشرة الحوادث المسائية.. إغلاق الكورنيش في المحافظات ومقتل سائق في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
مأمورية تُنهي حلم صاحب منزل تحدى الحظر في إمبابة
داهمت مأمورية من شرطة المرافق وحي شمال الجيزة، منزلا بمنطقة إمبابة اتخذه مالكه مقهى بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بغلق الكافيهات والمقاهي في إطار خطة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
الداخلية: إغلاق الكورنيش في المحافظات
أعلنت وزارة الداخلية، عن إغلاق طرق كورنيش النيل وعدم السماح انتظار السيارات بها في المحافظات كافة، بداية من صباح الإثنين المقبل، مع توفير المسارات البديلة.
تفاصيل التحقيقات في قتل "سائق إمبابة"
أمر المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة إمبابة، اليوم السبت، بحبس 3 أشخاص من عائلة واحدة، شقيقين ونجل عمهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك؛ لاعتقادهم بأنه أبلغ عنهم الشرطة لاتجارهم بالمواد المخدرة في إمبابة.
القبض على 33 شخصا خرقوا حظر التجوال في الوراق
واصل ضباط مباحث قسم شرطة الوراق حملاتهم التفتيشية؛ لفرض السيطرة الأمنية والتصدي لحائزي السلاح ومروجي المواد المخدرة، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق، والمواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء.
ضبط 8 قضايا تهريب بقيمة 1.5 مليون جنيه
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
الأمن العام يعلن عن ضبطيات خلال 24 ساعة
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 171 قطعة سلاح ناري، 187قضية مخدرات، وتنفيذ 73335حكم قضائي متنوع.
إخماد حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي
نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي، دون إصابات.
"الداخلية" تحرر 463 قضية احتكار سلع
استكملت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.
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