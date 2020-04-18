​ رئيس "إسكان النواب": العمل في العلمين الجديدة عاد بنسبة 80%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تفقد وفد لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مناطق العمل بمشروع أبراج العلمين، لمتابعة تنفيذ الأعمال، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى التزام الشركات بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للعمال.

وأكد العمال بمناطق الأعمال، أنه منذ اليوم الأول لاستئناف الأعمال، تم توفير جميع سبل الوقاية، ويتم تسليمنا يوميًا مستلزمات طبية، عبارة عن كمامة وكحول، بالإضافة إلى قياس الحرارة قبل دخول الموقع وعلى مدار اليوم.

وعن نسبة عودة الأعمال بالمشروع، أكد المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الأعمال منتظمة بنسبة 80%، مشيرًا إلى أنه في حال استقرار الأوضاع ستعود بنسبة 100%.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن الوفد مطمئن للإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها في مواقع العمل، حفاظًا على سلامة العمال.