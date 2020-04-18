محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
احتفالًا باليوم العالمي للتراث، نشرت وزارة السياحة والآثار، جولة أثرية افتراضية، للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، داخل مقبرة واح تي في سقارة، والتي تم الكشف عنها في عام 2018.
وقال العناني خلال الجولة: "إنه منذ 4400 سنة تم إنشاء هذه المقبرة للكاهن واح تي وكانت مهمته التطهير، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نستغل احتفالية يوم التراث العالمي، كي نذكر أنفسنا أننا بحاجة إلى التعلم من أجدادنا فيما يتعلق بالوقاية والالتزام بالتطهير والنظافة الشخصية، إلى جانب اتباع تعليمات الحكومات والجهات الصحية، حتى نتمكن من التغلب على هذا الخطر".
وأضاف: "تعتبر المقبرة، واحدة من أهم الاكتشافات في هذا العقد، لأن صاحب هذه المقبرة الكاهن الأعلي للتطهير من الأسرة الخامسة، مما يجعلها تذكيرًا مناسبًا وفي الوقت المناسب بأن تطهير وحماية ما نعتز به هو رغبة إنسانية فطرية تمتد عبر آلاف السنين".
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالاً باليوم العالمي للتراث.. جولة أثرية لوزير السياحة بمقبرة واح تي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.