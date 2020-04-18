"الزراعة": ضبط 37 طن فسيخ ورنجة فاسدة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية حول قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات، بحملات تفتيشية على محلات بيع الأسماك بمناسبة أعياد شم النسيم.

وأكد التقرير أن إجمالي الأسماك غير الصالحة (فسيخ ورنجة) بلغ حوالي 37 طن و389 كيلو جرام من الأسماك والفسيخ والسردين المملح والرنجة، وتحرير 82 محضرًا.

وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات مازالت مستمرة على مستوى الجمهورية، وهدفها ضبط الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.