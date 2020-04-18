شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من «بنها الجامعي» بعد إصابة 3 أطباء بقسم الأطفال بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو الدخاخني، مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، أن الوضع آمن ومستقر داخل المستشفي، والعمل يسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى نقل حالات المرضى بقسم الأطفال بالمستشفى إلى مكان بديل بمبنى الباطنة عقب ظهور 3 حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد بين أطباء القسم.

وقال «الدخاخني» إنه فور التاكد من إيجابية حالات الأطباء جرى عزلهم وتطهير القسم والاطمئنان على المخالطين فيه، وزيادة في الإجراءات الإحترازية جرى نقل حالات المرضي إلى المكان البديل وتطهير المستشفي وتعقيمها بالكامل.

كان الدكتور طارق عيسوي، مدير عام مستشفي بنها الجامعي، أعلن تسجيل 3 حالات إيجابية من الأطباء بفيروس كورونا المستجد بأحد الأقسام العلاجية بالمستشفى، وقال إن الأطباء شعروا بتعب وضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إيجابية الحالات.