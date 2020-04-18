شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني وزفة وزغاريد لاستقبال ممرض متعافي من «كورونا» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أهالي قرية حمد منيسى بمركز المحمودية في محافظة البحيرة ممرض من أبناء القرية بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وخروجه من مستشفى بلطيم للحجر الصحي.

واصطف أهالى القرية على جانبى الطريق لتحية الممرض أثناء حضوره في سيارة، وخرج من نافذة السيارة لتحية الأهالي، وأطلقت السيدات الـ«زغاريد» ورقص عدد من شباب القرية أمام السيارة.

وأقام الأهالى احتفالاً أمام منزل الممرض بعودته، رقصوا خلاله وحرصوا على التقاط السيلفى مع الممرض، وذلك على أنغام أغانى المهرجانات والأغانى المؤيدة للأطباء وطاقم التمريض منها أغنية حسن شاكوش «جيشنا الأبيض».

وعبر الممرض ويدعى «حسام» لـ«المصرى اليوم» عن مشاعر الامتنان للأهالي، قائلاً إنه لم يكن يتوقع مثل ذلك الاستقبال، وشكر طاقم مستشفى بلطيم للعزل من الأطباء والممرضين والعمال، وكذلك المدينة الشبابية بأبوقير لأنهم «بيتعبوا بجد»، ورجال الإسعاف الذين يقومون بالواجب على أكمل وجه.