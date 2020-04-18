شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يقترح زيادة منافذ لأكثر من7 آلاف منفذ بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزارة الزراعة لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا أن وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.

وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية، السبت، على هامش جولته التفقدية لاحد منافذ وزارة الزراعة بالدقي، إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نبه على جميع المنافذ بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا مشيرا إلى اهمية التَسع في هذه المنافذ البالغ 400 منفذا ثابتا متنقلا بمختلف المحافظات مشددا على اهمية الاستفادة من 7 الاف جمعية بمختلف المحافظات كاحد ادوات الوصول للفلاح المصري لتوفير مستلزماته من المنتجات الغذائية وزيادة منافذ الوزارة بالمحافطات لاكثر من 7 آلاف.

وأشار نقيب الزراعيين إلى ضرورة تدخل وزير الزراعة لتوفير فرص عمل لشباب الزراعيين في القري من خلال اتاحة تمويل صغير من خلال الاستفادة من مبادرة البنك المركزي ممثلا في البنك الزراعي المصري على ان يقوم الشباب لتجميع المخاصيل من صغار المزارعين بالقري وتعبئتها وتغليفها وذلك في ظل اجراءات الحكومة الاحترازية لغلق الأسواق وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتسويق الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين في القري والنجوع بمختلف المحافظات وهو ما يحقق التنمية المستدامة التي تبدا من القري والنجوع وتنتهي بالمدينة.

وطالب «خليفة» بضرورة تنفيذ 13 برنامج لتحديث الزراعة لتوفير منتجات غذائية تخفف من الاثار السلبية لفيروس كورونا والتي تشمل مشروعات لتوفير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك مياع ابري وزيادة انتاجية المحاصيل والاستفادة من مشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه القوات المسلحة وتغيير النمط الغذائي للمصريين بما يرفع من كفاءة الحهاز المناعي للمصريين اعتمادا على اغذية ذات كفاءة عالية من ناحية العناصر الغذائية في المحتوي الغذائي فضلا عن التوسع في مشروعات الإنتاج السمكي باقامة المزارع السمكية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني وفقا لمعايير تضمن اعلي انتاجية واقل استهلاكا للمياه مع الاستفادة من البحوث العلمية.