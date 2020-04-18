شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة «الزراعة»: خفافيش شبين القناطر «آكلة فواكه».. ونتعامل «بشكل علمي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت وزارة الزراعة، السبت، لجنة متخصصة لمعاينة المنزل المهجور بقرية الحزانية التابعة للوحدة المحلية بالقشيش مركز شبين القناطر، في استجابة فورية لشكاوى مواطنين من وجود خفافيش بالمنزل.

تشكلت اللجنة التي جاءت عقب اتصال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وضمت كل من الدكتور محمد عطيه، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائى بالادارة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور يونس أحمد، الاستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتور صلاح الدين فتحى احمد والدكتور أحمد فعت حبشي، الأستاذين بمعهد بحوث صحة الحيوان بالدقى التابعة لوزارة الزراعة، والدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري، وغريب أحمد على، رئيس مدينة ومركز شبين القناطر، وممثلين من الصحة والبيئة والطب الوقائى، وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعاينت اللجنة المنزل المهجور والمكون من 5 طوابق عبارة عن بدروم وأرضى و3 طوابق، حيث تبين من المعاينة وجود اعداد من الخفافيش «آكلة الفاكهة» ومتمركزة في الطابقين الثانى والثالث علوى.

قررت اللجنة التعامل مع الأمر من «اتجاه علمى»، حيث تم اتخاذ عدة اجراءات منها غلق جميع المنافذ الموجودة بالمنزل غلقا تماما ووضع الواح خشبية لاحكام الغلق تماما، وتم رش المنزل بالكامل بالمواد الكميائية المناسبة، وتم عمل تطهير للمنطقة المحيطة بالمنزل والمنازل المجاورة.

ووجه المحافظ الشكر لوزير الزراعة على سرعة الاستجابة في حل المشكلة، مؤكدا ان اللجنة مستمرة في عملها لتلبية أي مطالب أو شكاوى للمواطنين في حالة الحاجة إلى تواجدها.

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التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية

التعامل مع الخفافيش في قرية الحزانية في شبين القناطر بالقليوبية