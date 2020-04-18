شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 10 حالات تعافي «كورونا» من مستشفى العزل في قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفى قها المركزى بمحافظة القليوبية، شفاء 10 حالات كانت مصابة بفيروس «كورونا» تعافيهم ليغادرون المستشفى السبت بعد التأكد من سلبية عيناتهم ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 75 حالة على مدار الأيام الماضية.

وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بمستشفى قها للحجر الصحي، ونائب مدير المستشفي، أن الفريق الطبي بقها أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق مشيرة أن عدد المتعافين من فيروس «كورونا» بالمستشفى ارتفع إلى 75 حالة بعد خروج 10 جدد اليوم من إجمالي 111حالة استقبلها المستشفى توفي منهم 3.

وأوضح بيان صادر عن المستشفى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.

وطالب المستشفى المواطنين بضرورة الاهتمام بتناول الأكل الصحي لزيادة المناعة بجانب النظافة المستمرة والتطهير بالمنازل وإلزام البيوت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.