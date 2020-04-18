شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يفاجئ العاملين بمحطة الجناين للسكك الحديدية بالاسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش جولته التفقدية السبت، بمحافظتي السويس والإسماعيلية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري، فاجأ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير العاملين بمحطة الجناين للسكك الحديدية على خط السويس والإسماعيلية.

واطلع الوزير على سير العمل بأعمال تطوير المزلقان ووجه بسرعة تطوير المحطة، من حيث تطوير الأرصفة وتركيب مظلات بها خاصة مع قرب بداية فصل الصيف والمحافظة على مستوى نظافة متميز للمحطة والتعقيم المستمر للأرصفة والمعدات المستخدمة وضرورة التزام كل العاملين بارتداء الكمامات واستخدام الكحول بشكل مستمر لتطهير الأيدي.

وطالب وزير النقل العاملين باليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحة يتم تنفيذها لتطوير المزلقانات في كل أنحاء الجمهورية تنفيذها لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ677 مزلقانا وأعمال التحكم لـ438 مزلقانا.