شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلًا على الطلاب..بوابة الأزهر تنشر أرقام جلوس طلاب «الثانوية الأزهرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جداول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠م بقسميها العلمي والأدبي، والشهادة الثانوية لمعاهد العلوم الإسلامية، والبعوث الإسلامية، سوف يتم نشرها قريبًا على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، بضرورة العمل على منظومة التطوير التكنولوجي والإلكتروني التي يشهدها التعليم الأزهري قبل الجامعي.

وأشار رئيس قطاع المعاهد إلى أنه لأول مرة سوف يتم نشر أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على موقع بوابة الأزهر تسهيلا على طلاب الأزهر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الأزهر حرصا على سلامة الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الطالب سوف يسجل الدخول بالرقم القومي ليقوم بطبع رقم جلوسه، واسم اللجنة ومقرها ورقمها من خلال موقع بوابة الأزهر مباشرة.

وفي السياق ذاته أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة سيتم طبع مواد رسوب الطالب المعيد على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذلك طبع كشوف المناداة برقم الجلوس وبمواد رسوب الطالب المعيد، بحيث تطابق المواد الموجودة على رقم جلوسه بما هو موجود في المعهد، كما تم طبع كشوف ٢ ج وبطاقات التعارف وجميع المكاتبات إلكترونياً.

وأضاف عبد العظيم أن الإدارة المركزية للامتحانات تعهدت بتقديم كافة الخدمات التي تعمل على توفير الوقت والجهد على طلاب الأزهر، وذلك تماشيًا مع التطور التكنولوجي الذي تنتهجه الإدارة المركزية للامتحانات وقطاع المعاهد الأزهرية،مطالبا طلاب الشهادة الثانوية بالدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية بصورة دورية لمعرفة كل جديد بالنسبة للطلاب المعيدين، والتأكد من مواد رسوبهم، وفي حالة وجود أية شكوى يرجى سرعة الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للامتحانات.

للدخول على البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة المركزية للامتحانات الدخول على الرابط التالي:

[email protected]

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