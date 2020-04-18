شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 215 طن قمح لشون وصوامع القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عربي عبدالحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إنه تم توريد 215 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد، الأربعاء الماضى، طبقا لمعايير وضوابط توريد.

من جهته، شدد المحافظ عبدالحميد الهجان على تواجد المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين والكارتة طوال فترة التوريد والتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة وضرورة توافر الأجولة الخيش واستلام الاقماح طبقا للمواصفات القياسية حفاظا على صحة المواطنين.

بدوره، أوضح المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة، أنه تم حصاد 1500 فدان من إجمالى 51 ألفا و632 فدانا تم زراعته بنطاق المحافظة بزيادة 1600 فدان عن الموسم الماضى بأصناف مصر1 و مصر2 وجيزة 171، مشيرا إلى أنه تم توعية المزارعين بأسعار القمح الجديدة وأهمية التوريد للشون والصوامع مباشرة وتقديم جميع التسهيلات للمزارعين.