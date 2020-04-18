شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء 3 مدن.. «الداخلية» تغلق طرق الكورنيش بكل المحافظات صباح الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية، إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات ما عدا القاهرة والجيزة وأسيوط، اعتبارا من صباح بعد غد الإثنين، وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة.
وأوضح الوزارة، في بيان صحفي، السبت، أنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط، مع منع الانتظار بتلك الطرق.
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