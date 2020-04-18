شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المديريات بصرف مكافآت امتحانات النقل للمعلمين قبل مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم صرف مكافآة امتحانات النقل لجميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية، قبل أول مايو المقبل، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومراعاة لظروف المعيشة للمعلمين، على أن يتم الصرف بالتساوي في الأيام لجميع العاملين في المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها. وأوضحت الوزارة فى خطاب لها تم إرساله للمديريات، أنه حال عدم كفاية الاعتمادات المدرجة في بند 3/14 امتحانات في العام المالي الحالي 2019/2020 ، يتم الصرف لجميع العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتساوي في عدد الأيام في حدود الاعتمادات المتاحة، على أن يستكمل صرف باقي المستحقات من العام المالي القادم 2020/2021 . Advertisements وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صرف المديريات التعليمية للمكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين، قبل الأول من مايو، كمساهمة من الوزارة فى الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا، وذلك تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة فى المدارس واعتبار المناهج التى تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.

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