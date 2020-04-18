شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مصر ستظل بنسيجها الوطنى المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتقدم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لجموع المصريين حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات لها، أن مصر ستظل بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وأمان".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد وجهت رسالة للمصريين العالقين بالخارج، قائلة:"رسالتى لكل المصريين فى الخارج عايزة اطمنكوا أن الدولة مبتنساش ولادها فى الخارج وأن القيادة السياسية أعدت وزارة الهجرة لتكون مسئولة عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين فى الخارج".