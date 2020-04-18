وزيرة الهجرة: مصر ستظل بنسيجها الوطنى المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتقدم السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهنئة لجموع المصريين حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات لها، أن مصر ستظل بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير وسلام وأمان".
وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد وجهت رسالة للمصريين العالقين بالخارج، قائلة:"رسالتى لكل المصريين فى الخارج عايزة اطمنكوا أن الدولة مبتنساش ولادها فى الخارج وأن القيادة السياسية أعدت وزارة الهجرة لتكون مسئولة عن تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصريين فى الخارج".
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى رسالة للمصريين العالقين بالخارج عبر ”الخليج 365”، أننا فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، فنضع الأولوية للعالقين بالخارج بصفة استثنائية، قائلة:" اللى سافر فى زيارة أو علاج أو يحضر نشاط ثقافى أو مؤتمر أو اجتماع وبالطبع أيضا شريحة الطلاب فتلك الشرائح ليس لها سكن أو مصدر رزق".
وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إلى أنه تم تشكيل لجنة من الهجرة والخارجية والصحة والطيران لرصد أعداد العالقين وبحث اجراءات عودتهم لوطنهم، قائلة "الدولة تنظر للمصريين بالخارج دون تمييز لشريحة عن أخرى ولكن لدينا أولويات".
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