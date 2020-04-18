شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق جزئى بأحد شوارع الشيخ زايد بسبب أعمال حفر كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بغلق شارع الدكتور على لطفى بشكل جزئى بالاتجاهين وذلك لمدة 10 ساعات بدءا من اليوم السبت الموافق 2020/4/18 الساعة الثامنة مساء وتنتهى في الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأحد الموافق 2020/4/19، دون توقف لحركة المرور، حيث سيتم ترك حارة مرورية لسير السيارات.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الغلق يأتى لتنفيذ أعمال حفر كهرباء بشارع الدكتور علي لطفي أمام مشروع دار مصر بمدينة الشيخ زايد والتى تستلزم قطعا عرضيا لشارع الدكتور علي لطفي بالاتجاهين.

وأضافت المحافظة أن الإدارة العامة للمرور تفوم بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان آمن وسلامة المواطنين إلى جانب قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية. ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنهاء الأعمال.

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وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لضمان السيولة المرورية.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أجرى جولة اليوم للوقوف علي تنفيذ المشروعات دون تقصير، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الطرق بمتابعة يومية لمشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بالعديد من الشوارع، مع ضرورة مراعاة العامل الزمنى وحسن استثمار انخفاض الكثافات المرورية، لسرعة الإنجاز، مع الحرص على إبراز العناصر الجمالية وتنسيق الارتفاعات وأبعاد الأرصفة والجزر الوسطى وحدائق الميادين وزيادة الرقعة الخضراء، بها وتوفير عرض مناسب للأرصفة على الجانبين، على أن تخصص كامل مساحتها للمارة، ومنع التعدى عليها من قبل المحال والعقارات.

وشدد المحافظ على كافة الجهات برفع ناتج أعمال التطوير أولاً بأول وعدم تراكم أى أتربة أو مخلفات بمناطق العمل أو بمحيطها ورفع السيارات القديمة وإزالة أى تعديات على جانبى الطرق وتوحيد إرتفاعات البانرات الخاصة بالإعلانات.