شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إطلاق 13 سيارة محملة بالسلع الغذائية فى الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مديرية تموين الجيزة، اليوم السبت، 13 سيارة متنقلة محملة بكل احتياجات المواطن من السلع الغذائية، إضافة إلى اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة، وذلك فى إطار حرص الدولة، ووزارة التموين للتخفيف عن المواطنين وبتوجيهات من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات

وقال طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة، إنه تم إطلاق 13 منفذ من السيارات المتنقلة بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بحي بولاق الدكرور، وحي العمرانية، ومنطقة الطوابق بالهرم، لافتا إلى أن السلع تباع للمواطنين بتخفيضات كبير تصل إلى 25%، وأن أسعار اللحوم الطازجة بتلك المنافذ البلدي والضأن والكندوز تباع بتلك المنافذ بـ90 جنيها للكيلو، كما أن الرنجة تتراوح أسعارها من 20 إلى 25% والدواجن (عرض) اثنين تباع بـ60 جنيها، واللحوم المفروم بـ60 جنيها للكيلو، بجانب تخفيضات كبيرة في أسعار الزيوت، والأرز، والسكر تتفاوت التخفيضات بها ما بين الــ 15 إلى 20%.

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يأتى هذا مع قيام الوزارة بتوفير كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بــ 1800 منفذ متنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية، وكذلك السلاسل التجارية والتى توفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 30 %، إضافة إلى توفير الزيت، والسكر، والأرز، الدواجن، واللحوم.