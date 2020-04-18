شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع مشروعات الوزارة للحماية من السيول فى الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم للوزارة والمهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات لمناقشة أهم المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً خاصة الحماية من السيول فى الوجه القبلى، وكذلك متابعة تنفيذ مشروعات قطاع التوسع الأفقى.

قال المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الافقى انه تم الانتهاء من حصر اعمال التأهيل لمخرات السيول التى تأثرت خلال الموجه الاخيرة من الامطار والسيول فى شهر مارس الماضى مثل مخرجات ( سنور ، وأطفيح ، والديسمى ، وغيرها )، وتبلغ تكلفة تلك الاعمال تتكلف حوالى 34 مليون جنيه.

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أوضح رئيس قطاع التوسع الأفقى أن القطاع مكلف بتنفيذ 16 مشروعا لاعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفه اجمالية نحو 950 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.

يشار إلى أن البحيرات الجارى تنفيذها ضمن منظومة الحماية بوادي عبادي شرق مدينة إدفو، على بعد 300 كم داخل الأخوار الجبلية لسلاسل جبال البحر الأحمر بسعة تخزينية 4.5 مليون م3 ، بالإضافة الي حاجز توجيه بارتفاع تسعة امطار وطول 380 متر، بسعة تخزينية 10.5 م3 حيث تبلغ تكلفة الحاجز والبحيرة نحو 115 مليون جنيه، موضحا أن الوزارة تستهدف تنفيذ اعمال حماية من أخطار السيول بمحافظات أسوان والأقصر وقنا بقيمة 400 مليون جنيه فى العام المالى القادم ، وتتنوع الاعمال ما بين سدود اعاقة وبحيرات صناعية بجانب تطوير بمنطقة رمز السد العالي وكذلك اعمال المعالجة البيئية للصرف الصحي بمنطقة الرمز بالسد العالي.

الجدير بالذكر أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عمليات تبلغ قيمتها حوالى 1.1مليار جنيه تنفذ خلال العامين الماليين 2019/2020 – 2020/2021، وتتضمن مشروعات للحماية من السيول، بالاضافة الي باقي الاعمال الصناعية التي تحتاجها شبكة المجاري المائيه من ترع ومصارف بمحافظات الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائيه لمختلف الاغراض التنموية شرق القناه، بما في ذلك لتوفير المياه لتحسين حالة الري في مساحه 100 الف فدان.

كما تم وضع ضوابط ومعايير واشتراطات محددة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة بالترع والمصارف الزراعية لتكون فى أضيق الحدود وللضرورة القصوى وهي أن تكون التغطية داخل كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من "البرين" وبطول التغطية المطلوبة.