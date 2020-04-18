شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تكشف خطة تخفيض كثافات الفصول المدرسية لـ35 طالبا خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رامى جلال، المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن كثافات الفصول المدرسية من حيث الطلاب فى المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، قائلا: كثافة الفصول الدراسية فى مصر مرتفعة فى أماكن ومنخفضة فى أماكن أخرى (مثال: الجيزة متوسطها 58 طالبًا، وجنوب سيناء متوسطها 25 طالبًا)، موضحا أن هذا الرقم المتوسط العام فى مصر هو 47 طالبًا، وهذا هو حاصل قسمة جميع طلاب الجمهورية (21 مليون) على كل الفصول (445 ألفا).

وأضاف جلال، أنه لتقليل هذا المتوسط العام بمقدار طالب واحد فقط كل عام، سيتم سنويًا توفير أماكن جديدة لحوالى 1.2 مليون طالب، عبر إنشاء 27500 فصل جديد، فى الأماكن ذات الكثافات العالية التى تتعدى 50 طالبًا مثل محافظات "الجيزة والإسكندرية، والقليوبية والغربية"، بتكلفة أكثر من 6.8 مليار جنيه. ليصبح متوسط الكثافة العام القادم 46 طالبًا، وهكذا كل عام.

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وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه مع ضخ استثمارات جديدة يمكن الوصول إلى متوسط كثافة حوالى 35 طالبًا خلال أربع سنوات.

وأشار جلال إلى استهداف تنفيذ عددا من المبادرات بقطاع التربية والتعليم بخطة العام المالى القادم 20/2021 منها استكمال الفصول التى تم البدء بها فى المحافظات ذات الأولوية وهى الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الغربية والفيوم، بالإضافة إلى مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتى تستهدف إضافة عدد من المدارس الجديدة والتى تُقدّم تعليمًا مُتميّزًا للطبقة المتوسطة، فضلًا عن مبادرة ربط التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.