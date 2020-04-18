شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب جبرائيل رداً على يوسف زيدان: لا توجد آية فى الكتاب المقدس تؤكد أن الجهاد مفهوم مسيحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، وجود أية فى الأنجيل تحض على الإرهاب أو الجهاد، مؤكداً على أن ما قاله الدكتور يوسف زيدان خلال حلقته مع الإعلامى وائل الإبراشى فى التليفزيون المصرى، بشأن أن الجهاد هو مفهوم مسيحي وليس مفهوم إسلامي، لا وجود لها مطلقاً فى الكتاب المقدس.

وقال المستشار نجيب جبرائيل فى بيان "بناء علي طلب جمع كبير من الاقباط ورجال الدين المسيحي، كلفت بالرد علي الحوار الذي دار بين المفكر الكبير الدكتور يوسف زيدان مع الإعلامي وائل الإبراشي منذ ثلاثة أيام عن الإرهاب،، وتطرق الدكتور زيدان للجهاد وقال بالحرف الواحد أن الجهاد هو مفهوم مسيحي وليس مفهوم إسلامي، وقد فهم الكثيرين من هذا الذي قاله زيدان أن الجهاد هو مبدأ مسيحي وما يترتب علي ذلك من تفسيرات قد يفهمها البعض عن المسيحيه، خاصة ما دلل له يوسف زيدان مؤكدا رأيه بإن ما يؤكد ذلك أن هناك أية واضحة في الكتاب المقدس تؤكد الجهاد، وهي حسب زيدان، جاهد في سبيل يسوع كما أن الجندي يجاهد في سبيل سيده".

وأضاف جبرائيل فى بيانه " وأصر-زيدان- علي أن هذه الآية موجودة ويجب الرجوع اليها، وقبل ما اعتزم هذا الرد رجعت إلي الكتاب المقدس ورجال الدين الذين كلفوني بهذا الرد، حيث لا توجد مثل هذه الآية مطلقا من أول الكتاب المقدس حتي اخره، هذا من ناحيه أما الآيه التي تدل علي الجهاد الروحي والتي حرفها زيدان هو ما جاء علي لسان القديس بولس الرسول، فيلسوف المسيحيه ما هو الآتي " جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي حفظت الإيمان وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه الرب الديان العادل، اي أن الجهاد في المسيحية هو الجهاد الروحي ضد الخطبة وضد الشهوة وضد تسلط الجسد علي الروح، وضد محبة المال وتعظم المعيشة، وليس جهاد حربي أو إرهابي، وحيث أن موقع الخليج 365 هو منبر حر لكل المصريين دون تمييز، وما عهدناه من رئيسه المحترم وعملا بحق الرد وباعتبار أن هذا الموضوع يمس ويهم شركاء الوطن برجاء نشر الرد"