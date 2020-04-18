شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: الأردن يقرر صرف سلفة للوافدين بالقطاع الخاص بقيمة 450 دينارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أنه فى إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالى بالأردن طلعت السيد ، إلى أنه فى ظل اهتمام الحكومة الأردنية بتقديم الدعم والمساندة الاجتماعية للعمال الذين تضرروا من تداعيات انتشار فيروس كورونا وتوقف أغلب المنشآت فى القطاع الخاص عن العمل، فقد أطلقت رئاسة الوزراء من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى 5 برامج حماية ومساندة للعمال فى هذا القطاع، وتشمل الأردنيون وغير الأردنيين.

ولفت إلى من ضمن هذه البرامج 3 مساندة، الأول: يستهدف شريحة المشتركين فى الضمان الاجتماعى على الأقل 36 اشتراك وانتهت خدماتهم خلال الأزمة أو ما قبلها فيستحقون بدل تعطل عن العمل بنسبة 50 % من الأجر الخاضع للضمان بحد أقصى 350 دينارا وأدنى 150 ديناراً لمدة ثلاثة أشهر.

أما الثانى فيسمح للمشتركين بالضمان الاجتماعى بسحب جزء من الرصيد الادخارى فى تأمين التعطل بحد أقصى 450 ديناراً، وتقسم على ثلاثة أشهر، وستصدر مؤسسة الضمان أسس تنظيم هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة .

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ويستهدف الثالث المشترك فى الضمان وانتهت خدمته أو المتوقف اشتراكاتهم سواء مشترك إلزامى أو إجبارى ولديهم 12 اشتراك على الأقل، فيستحقون سحب سلفه على حساب تعويض الدفعة الواحدة وهى 5% بحد أقصى من مجموع أجر المشترك الذى لا يزيد أجره عن 500 دينار، وتكون السلفة بحد أقصى 450 دينار مقسمة على ثلاث دفعات شهرية ، ولا يجوز للمشترك الاستفادة بأكثر من برنامج واحد .

وفى نفس السياق أكد المستشار العمالى بالأردن، عدم تسجيل أى حالات إصابة جديدة بالفيروس لمواطنين مصريين إلا إصابة واحدة من قبل، وذلك بعد أن سجلت 5 إصابات جديدة جنسيات مختلفة، ليصبح عدد الحالات الكلية 407 حالات، وتحت العلاج 135، وشفاء 265 حالة، وإجمالى الوفيات بلغ 7.

وفى تقرير من المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، كشف عن أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق عقود العمل عبر برنامج مساند للعمالة المنزلية حتى إشعار أخر ، لم يعمل بأى عقد عمالة منزلية لأى عامل منزلى سواء سائق ، أو ممرض ، بستانى خاص، وعاملة منزلية وخلافه، فضلا عن تعليق عقد التوسط فى استقدام العمالة المنزلية .

وفى تقرير من الملحق العمالى بميلانو مجدى حسنين، أشار إلى أن خسائر إيطاليا من أزمة كورونا قدرت بنحو 9% من الناتج المحلى الإجمالي، وتتسابق الآن الشركات للحصول على قرض قيمته 25000 يورو تقدمه الحكومة، لافتا إلى أن وزارة الصحة الإيطالية كشفت عن أن إجمالى المصابين بلغ 106962 ، وحالات الشفاء 42727 ، وحالات الوفاة 22745 .