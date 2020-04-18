شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيبن يقترح استغلال 7 الآف جمعية زراعية بالمحافظات كمنافذ للأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بدور منافذ الزراعة المحمية التابعة لوزراة الزراعة لقيامها بتوفير منتجات زراعية وسلع غذائية للمواطنين باسعار مناسبة وجودتها العالية، مؤكدا ان وزارة الزراعة لديها ميزة نسبية في توفير منتجات تناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات البسيطة.

وقال خليفة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، علي هامش جولته التفقدية لاحد منافذ وزارة الزراعة بالدقي ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نبه علي جميع المنافذ بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا مشيرا الي اهمية التوسع في هذه المنافذ البالغ 400 منفذا ثابتا متنقلا بمختلف المحافظات، مشددا علي اهمية الاستفادة من 7 الاف جمعية بمختلف المحافظات كأحد أدوات الوصول للفلاح المصري لتوفير مستلزماته من المنتجات الغذائية وزيادة منافذ الوزارة بالمحافطات لاكثر من 7 الاف.

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واشار نقيب الزراعيين الي ضرورة تدخل وزير الزراعة لتوفير فرص عمل لشباب الزراعيين في القري من خلال اتاحة تمويل صغير من خلال الاستفادة من مبادرة البنك المركزي ممثلا في البنك الزراعي المصري علي ان يقوم الشباب لتجميع المخاصيل من صغار المزارعين بالقري وتعبئتها وتغليفها وذلك في ظل اجراءات الحكومة الاحترازية لغلق الأسواق وهو ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتسويق الحاصلات الزراعية لصغار المزارعين في القري والنجوع بمختلف المحافظات وهو ما يحقق التنمية المستدامة التي تبدا من القري والنجوع وتنتهي بالمدينة.

وطالب خليفة بضرورة تنفيذ 13 برنامج لتحديث الزراعة لتوفير منتجات غذائية تخفف من الاثار السلبية لفيروس كورونا والتي تشمل مشروعات لتوفير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك مياع ابري وزيادة انتاجية المحاصيل والاستفادة من مشروع الصوب الزراعية الذي تنفذه القوات المسلحة وتغيير النمط الغذائي للمصريين بما يرفع من كفاءة الحهاز المناعي للمصريين اعتمادا علي اغذية ذات كفاءة عالية من ناحية العناصر الغذائية في المحتوي الغذائي فضلا عن التوسع في مشروعات الإنتاج السمكي باقامة المزارع السمكية الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني وفقا لمعايير تضمن اعلي انتاجية واقل استهلاكا للمياه مع الاستفادة من البحوث العلمية.