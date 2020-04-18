شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامات.. قيادات "الإنجيلية" تبدأ احتفالية عيد القيامة بكنيسة مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد، إذ يترأس القس الدكتور أندريه زكي الاحتفال بحضور عدد محدود من قيادات الطائفة حرصوا جميعًا على ارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة القانونية وذلك في كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية

برنامج الاحتفال الذي بدأ منذ قليل بمجموعة من الترانيم لفريق "الحياة الأفضل"، وبعدها صلاة للقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم كلمة للقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وتأتي بعدها قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، ثم فقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وفي نهاية الاحتفال كلمة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعنوان "القيامة قيامةٌ للإنسانية".

تحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

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